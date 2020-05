Prezydent chciał zarabiać mniej. Radni się nie zgodzili

Jak informuje „Dziennik Wschodni”, prezydent Zamościa Andrzej Wnuk zaproponował obniżenie mu wynagrodzenia. Samorządowiec otrzymuje obecnie pensję zasadniczą w wysokości 5 tysięcy złotych, 2,1 tys. dodatku funkcyjnego i 2,84 tys. dodatku specjalnego. Projekt zakładał, że wynagrodzenie zasadnicze Andrzeja Wnuka nadal będzie wynosiło 5000 zł i nie zmieni się 17 proc. dodatek za wieloletnią pracę. Niższy miał być natomiast dodatek funkcyjny - 1500 zł i dodatek specjalny - 1300 zł. Pomysł polityka wynikał z tego, że chciał solidaryzować się z osobami, które są poszkodowane w wyniku pandemii koronawirusa.

Podczas głosowania okazało się jednak, że za pomysłem prezydenta Zamościa jest tylko jedna radna. Jak tłumaczyli pozostali, propozycja ta jest jedynie chwytem „pod publiczkę”. - To niczego nie zmieni. To typowy gest PR. My też możemy przyjąć, że obniżymy sobie diety o 1/3 czy o połowę. Na dwa miesiące. Miasto na tym nie skorzysta i to niczemu nie służy - powiedział radny Grzegorz Podgórski, komentując projekt uchwały ws. nowego wynagrodzenia prezydenta Zamościa.

- Będą zwalniani z pracy, będą mieli mniejsze wynagrodzenia. Bardzo zachęcam państwa do podobnego gestu - podkreśliła Agnieszka Klimczuk, jedyna radna, która poparła pomysł obniżenia pensji prezydenta.