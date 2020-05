Korea Południowa: Wzrost liczby zakażeń największy od miesiąca

Ostatni raz tak dużą liczbę zakażeń wykryto w Korei Południowej 9 kwietnia. W ostatnich tygodniach liczba zakażeń wykrywanych w Korei Południowej w ciągu doby oscylowała wokół 10.

Wzrost liczby zakażeń ma związek z ogniskiem koronawirusa, które skupione jest wokół kilku klubów nocnych w Seulu odwiedzonych przez dwudziestokilkuletniego mężczyznę, który - jak się okazało - był zakażony.

14 spośród 26 lokalnych zakażeń koronawirusem stwierdzonych w ciągu ostatniej doby dotyczy osób, które miały kontakt z tym mężczyzną.

W związku z pojawieniem się ogniska koronawirusa w Seulu władze miasta natychmiast nakazały w sobotę tymczasowe zamknięcie wszystkich nocnych klubów. Obecnie trwa ustalanie tożsamości ok. 1500 osób, które były w klubach odwiedzanych przez zakażonego mężczyznę w czasie, gdy i on w nich był. Władze apelują, by każda z takich osób poddała się 14-dniowej samoizolacji.

Ognisko koronawirusa pojawiło się w momencie, gdy Korea Południowa złagodziła niektóre obostrzenia wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa a władze zaczęły mówić o pełnym otwarciu szkół i przedsiębiorstw w nowym reżimie sanitarnym.

Prezydent Korei Południowej Moon Jae-in ostrzega przed drugą falą epidemii w drugiej części roku dodając, że najnowsze ognisko koronawirusa pokazuje, że zagrożenie związane z COVID-19 może się znów szybko rozprzestrzeniać.

- To się nie skończy dopóki nie będzie końca - powiedział prezydent w transmitowanym przez telewizję przemówieniu wzywając społeczeństwo do zachowania czujności. Dodał, że Korea Południowa prowadzi "przedłużającą się wojnę".