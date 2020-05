Niemcy: Jeden zakażony znów zakaża mniej niż jedną osobę

Współczynnik R wyznacza liczbę osób zakażanych przez jedną zakażoną osobę. Jeśli spada poniżej jednego oznacza to, że liczba zakażonych powinna się zmniejszać (ponieważ jedna zakażona osoba zakaża mniej niż jedną kolejną osobę).

W ubiegłym tygodniu współczynnik R dla koronawirusa w Niemczech spadł do poziomu 0,67, ale przez ostatnie trzy dni przekraczał jeden co mogło wskazywać, że Niemcy tracą kontrolę nad epidemią. Zwracano uwagę, że zbiegło się to z łagodzeniem obostrzeń wprowadzonych w Niemczech w związku z epidemią koronawirusa.