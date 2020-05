FBI do naukowców z USA: Uważajcie na dane. Chińscy badacze mogą je wykraść

Agencja AFP zwraca uwagę na to, że administracja Donalda Trumpa uważa, że prób kradzieży danych, które należą do amerykańskich badaczy mogą dokonać zarówno hakerzy, jak i inni badacze czy studenci, których wynajęto do takich celów.

Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie podkreślał, że Chiny są winne rozwoju epidemii. Polityk zarzuca im także ukrywanie informacji o początkowych zakażeniach koronawirusem.