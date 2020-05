WHO: Koronawirus nie został stworzony przez człowieka

Podczas konferencji prasowej w Białym Domu Donald Trump powiedział, że jest przekonany, iż koronawirus wymknął się Chińczykom spod kontroli. Nie wykluczył jednak możliwości, że władze w Pekinie celowo dopuściły do rozprzestrzenienia się go w innych krajach. - Jak to się stało, że zatrzymali ruch powietrzny wewnątrz Chin a nie zatrzymali samolotów do Stanów Zjednoczonych i do całej Europy?” - mówił Trump.

Naukowcy uważają, że zabójczy wirus przedostał się ze zwierząt na ludzi i pojawił się w Chinach pod koniec ubiegłego roku, prawdopodobnie na rynku w Wuhan, gdzie sprzedawano mięso.