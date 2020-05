Biskupi zachęcają do udziału w mszach, nie tylko w niedziele

24 marca, w związku z pandemią koronawirusa, rząd wprowadził ograniczenie liczby wiernych w kościołach do pięciu. Wcześniej maksymalna liczba osób w świątyni wynosiła 50. Niecały miesiąc później, 20 kwietnia, obostrzenia zostały złagodzone. Od tego dnia w jednym momencie w kościele mogła przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni, choć abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, apelował w liście do premiera, by limit wynosił jedną osobę na 9 mkw.

W sobotę biskupi Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w wydanym komunikacie zachęcili wiernych „w miarę istniejących możliwości, do uczestnictwa w Mszach św. i nabożeństwach w kościołach”. „Z zachowaniem wszelkich zarządzeń władz sanitarnych i państwowych zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych. Mogą one być dobrą okazją duszpasterską do powrócenia w kościołach do życia sakramentalnego osób, które tego pragną” - czytamy.

Hierarchowie podkreślili jednak, że w związku z utrzymującym się stanem epidemii „nadal obowiązują udzielone przez księży biskupów dyspensy od uczestnictwa w Mszy świętej w niedziele i uroczystości”. Wyrazili też wdzięczność mediom i parafiom za transmisje liturgii w telewizji, radiu i internecie. „Nie powinno to jednak osłabić naszej woli do przystępowania do sakramentów świętych w naszych kościołach. Ci, którzy – z powodu wprowadzonych limitów – nie mają takiej możliwości w niedzielę, mogą uczestniczyć w Mszach św. w świątyniach w inne dni tygodnia. Przywołujemy w tym miejscu słowa Ojca Świętego Franciszka, który przestrzegł przed niebezpieczeństwem ograniczania praktykowania wiary wyłącznie do wymiaru wirtualnego” - dodali biskupi.

„W trosce o bezpieczeństwo społeczne, z odpowiedzialnością przyjmujemy państwowe ograniczenia sanitarne spowodowane stanem epidemii, choć są trudne i bolesne dla wielu z nas. Jednocześnie, w związku z planowanym przez Rząd znoszeniem restrykcji chcemy podkreślić – tak jak wcześniej zaznaczył Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki – potrzebę bardziej spójnego, proporcjonalnego i sprawiedliwego kryterium znoszenia ograniczeń dopuszczalnej liczby wiernych w kościołach, podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych podmiotów” - podkreślono w komunikacie, dziękując także wszystkim, którzy niosą pomoc osobom chorym i izolowanym.

„W tej nadzwyczajnej sytuacji najważniejsza jest chrześcijańska troska o każdego człowieka, o jego życie oraz o zdrowie duszy i ciała. Otoczmy więc troską w szczególności osoby najbardziej poszkodowane, zakażone, przeżywające kwarantannę, tracące pracę i źródło utrzymania, ogarnięte lękiem o przyszłość swoją i swoich najbliższych. Pamiętajmy w modlitwie także o zmarłych i ich rodzinach, które przeżywają dramatyczne chwile. Zachęcamy do modlitwy o to, byśmy mogli jak najszybciej powrócić do stanu sprzed epidemii i pełnego uczestnictwa w życiu sakramentalnym Kościoła” - zaapelowali biskupi.