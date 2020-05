USA: 20 tys. nastolatków otrzymało prawo jazdy bez testu

Georgia nie jest jedynym stanem, który rezygnuje z przeprowadzania egzaminów. Wisconsin ogłosił w tym tygodniu, że od poniedziałku zacznie robić to samo dla 16 i 17-latków. Szacuje się, że 10 tys. z 16 tys. wniosków zostanie rozpatrzonych bez przeprowadzania testu.

Tom Rathkamp z Cedarburg w stanie Wisconsin jest ojcem 17-letniej Stephanie. Zapowiedział, że w związku z obecną sytuacją sam sprawdzi umiejętności swojej córki, aby mieć pewność, że może kierować pojazdem. - Myślę, że z odpowiedzialnymi rodzicami, to może pójść bez problemu - ocenił.

Są też przeciwnicy takiego rozwiązania. Syn Laurie Walters mógł również uzyskać swoje prawo jazdy przez Internet - ale ponieważ ma ponad 18 lat, nie potrzebował pozwolenia rodziców. - To niebezpieczne, że nie ma nikogo, kto by sprawdzał, czy osoba wie, że pedał po prawej to gaz, a po lewej to hamulec - skomentowała.