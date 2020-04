Wielka Brytania szykuje 30 tys. dodatkowych miejsc pochówku

Rząd tłumaczy, że są to działania zapobiegawcze.

Choć w ostatnich dniach rząd wyraził ostrożną nadzieję, że krzywa wykresu ofiar Covid-19 spłaszcza się, to przygotowanie 30 tys. miejsc pochówku odzwierciedla obawy o bardziej pesymistyczny rozwój sytuacji.

W Wielkiej Brytanii z powodu choroby wywoływanej przez SARS-CoV-2 zmarło już 16060 osób, więc do liczba 20 tysięcy zmarłych, którą wcześniej przyjęto jako przewidywaną granice umieralności na Covid-19, jest coraz bliżej.

W ubiegłym tygodniu rządowy ekspert ds. chorób zakaźnych, Jeremy Farrar, wyraził obawę, że Wielka Brytania może być krajem najbardziej dotkniętym pandemią w Europie.

Rząd Borisa Johnsona jest powszechnie krytykowany za tak późne wprowadzenie obostrzeń. Jednym z głównych krytyków jest jeden z regionalnych szefów służby zdrowia, prof. John Ashton.

Reagując na informację o szykowanych miejscach tymczasowych pochówków stwierdził: - To interesujące. Mówią nam, że krzywa zgonów się spłaszcza, a jednocześnie przygotowują miejsca pochówków - mówił profesor. - Biorąc pod uwagę dużą liczbę ludzi, którzy mogą umrzeć, jest to bez wątpienia rozsądna decyzja. Byłoby jednak ironią, gdyby to była jedna z niewielu spraw, w których rząd miał rację.