WHO ostrzega przed zbyt szybkim łagodzeniem obostrzeń

O łagodzenie kwarantanny do władz stanowych apelują prezydent USA Donald Trump i prezydent Brazylii Jair Bolsonaro.

Tymczasem Takeshi Kasai, dyrektor regionalny WHO dla regionu Zachodniego Pacyfiku podkreśla, że środki służące zwiększeniu dystansu społecznego okazały się efektywne w walce z koronawirusem. Kasai dodał, że ludzie muszą przyzwyczaić się do nowych warunków życia, aby umożliwić społeczeństwu funkcjonowanie przy jednoczesnym utrzymywaniu koronawirusa pod kontrolą.

Zdaniem przedstawiciela WHO do czasu wynalezienia szczepionki przeciwko koronawirusowi proces przystosowywania się do warunków życia w czasie epidemii będzie "nową normalnością".

Na świecie jak dotąd zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 wykryto u niemal 2,5 mln osób. W wyniku COVID-19 zmarło ponad 170 tys. osób.