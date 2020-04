Zamknięty Londyn. Znaczny wzrost przemocy domowej AFP

W ciągu ostatnich sześciu tygodni liczba doniesień o przemocy domowej w Londynie wzrosła o jedną trzecią - poinformowała policja. Służby zaapelowały do mieszkańców, którym dzieje się krzywda, by o tym informowały. Zapewniono, że nie zostaną ukarani, jeśli sytuacja zmusi ich do złamania przepisów wprowadzonych w związku z pandemią.