„Lockdown grill” na brytyjskim okręcie atomowym

Impreza nie odbywała się na podkładzie HMS Trenchant, dość wiekowego już brytyjskiego atomowego okrętu podwodnego. Jednak na filmie można zobaczyć kucharzy uwijających się w białych kombinezonach wokół grilla na szczycie kadłuba.

Telewizja Sky News twierdzi, że dowódcy przekazano, iż nie może urządzić grilla na lądzie, ze względu na ogólnokrajowe ograniczenia spowodowane pandemią, więc najwyraźniej postanowił fizycznie umieścić go na okręcie. Tym samym „zastosował się do litery prawa, ale nie do jego ducha”.

Dokładna data imprezy nie jest jasna, ale źródło Sky News w resorcie obrony potwierdziło, że doszło do niej na samym początku krajowej kwarantanny.

HMS Trenchant był w swojej bazie tylko przez kilka dni, zanim wrócił na morze. Nie ma informacji, by któryś z załogantów zakaził się koronawirusem.

Dowódca okrętu nie został zawieszony. Jak twierdzi Sky News, nie grożą mu żadne sankcje dyscyplinarne, co najwyżej prowadzone będzie przeciwko niemu postępowanie administracyjne. Rzecznik Royal Navy nie chciał odnieść się do zdarzenia. Przyznał tylko, że prowadzone jest śledztwo, w związku z czym „dalsze komentowanie byłoby w tej chwili niewłaściwe”. Komentujący w mediach społecznościowych zwracają uwagę, że kapitan złamał przepisy, ale prawdopodobnie podniósł morale załogi.