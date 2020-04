Francja: Najwyższa liczba zgonów w ciągu ostatnich dwóch dekad AFP

Jak wynika z danych krajowego urzędu statystycznego INSEE, analizowanych przez dziennik "Le Monde”, we Francji w okresie od 1 marca do 17 kwietnia nastąpił wzrost o 31 proc. liczby zgonów w porównaniu do średniej z lat 2000-2019.