Rzecznik rządu: W wakacje będzie można korzystać z miejsc noclegowych

Müller dodał, że łagodzenie obostrzeń będzie dotyczyć kwestii "związanych z hotelami, miejscami noclegowymi, uruchomieniem marketów budowlanych w weekend".

Jak mówił rzecznik choć liczba zakażeń koronawirusem w Polsce rośnie to jednak dzieje się to "w taki sposób, który pozwala na to, by służba zdrowia mogła zaopiekować się osobami, które są chore". Jak dodał jest to warunek dalszego znoszenia kolejnych restrykcji.

Rzecznik zdradził też, że w czasie wtorkowego posiedzenia zespołu antykryzysowego dyskutowano czy "nie przenieść niektórych elementów z trzeciego etapu znoszenia obostrzeń do drugiego".

W ramach trzeciego etapu znoszenia obostrzeń otwarte mają być m.in. sklepy w galeriach handlowych, restauracje (z ograniczeniami) i salony fryzjerskie. Żłobki, przedszkola i szkoły mają natomiast zacząć zapewniać opiekę najmłodszym dzieciom.