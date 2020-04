YouTube blokuje amerykańskich lekarzy

Nie wszyscy zgadzają się jednak z takim stanowiskiem. Wielu komentatorów i dziennikarzy postrzega działania YouTube'a jako złamanie zasad pierwszej poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych zakazującej ograniczania wolności religii, prasy, słowa, petycji i zgromadzeń. YouTube jest portalem, z którego korzysta ponad miliard ludzi na całym świecie. Powszechnie uważa się, że jest to forum, które ma za zadanie wspierać wolność słowa. Coraz częściej jednak banuje tych niepokornych użytkowników, którzy kwestionują zasadność niektórych rozwiązań zastosowanych w ramach walki z epidemią koronawirusa.

Cóż takiego zawierała wypowiedź obu lekarzy, że YouTube sięgnął po swoją najsilniejszą broń? Dziennikarze 23ABC Bakerfileds zapytali o to Josepha Russomanno, profesora nauk o komunikacji publicznej na Uniwersytecie Stanowym w Arizonie. Prof. Russomano uważa, że YouTube miał prawo zablokować dostęp użytkowników do kontrowersyjnego materiału ze względu na fakt, że jego treść jest sprzeczna z oficjalną polityką rządu federalnego i władz stanowych w walce z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w Stanach Zjednoczonych.

Kto ma rację?

Cóż takiego zawierał przekaz dwóch bardzo doświadczonych lekarzy, którzy obserwują walkę z epidemią koronawirusa z bliska? Dan Erickson i Artin Massihi przekonują, że zastosowane działania kwarantannowe są bardzo szkodliwe dla szerokiej populacji. Nie widzą żadnego sensu w zawieszeniu działalności szkół i uczelni. Przekonują, że zamknięcie specjalistycznych oddziałów szpitalnych stanowi większe zagrożenie dla zdrowia tysięcy ludzi niż koronawirus. Zwracają uwagę, że nikt w statystykach COVID-19 nie uwzględnia liczby osób zmarłych z powodu przełożenia transplantacji narządów, odłożenia naglących operacji chirurgicznych czy zaniechania wysokospecjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych. Lekarze zwracają uwagę, że szacunkowe przewidywania dotyczące wskaźnika zakaźności i śmiertelności w amerykańskim społeczeństwie są znacznie zawyżane. Zarzucają też władzom sanitarnym świadomą i nieuzasadnioną ekstrapolację wykonanych testów na całą populację, co wcale nie musi się przekładać na rzeczywistą liczbę zarażeń. Dr Dan Erickson uważa też, że epidemia koronawirusa niewiele różni się pod względem skali zachorowań i wskaźnika śmiertelności od grypy sezonowej (influenzy A i B). A mimo to, w przypadku grypy działania epidemiologiczne są znacznie łagodniejsze, lub nie ma żadnych. Lekarze wskazują też na nieskuteczność działań kwarantannowych porównując Norwegię, która wprowadziła „lock down” do Szwecji, która dotychczas nie stosuje zaostrzonych przepisów sanitarnych. Porównanie to wyraźnie wypada na korzyść Szwecji.

Dr Dan Erickson zwraca także uwagę na aspekt mikrobiologiczny i immunologiczny kwarantanny. Przebywanie w pomieszczeniach zamkniętych, nieustanna sterylizacja skóry dłoni za pomocą środków przeciwzakaźnych i noszenie na twarzy maseczek powodujących ponowne wdychanie usuwanych z organizmu patogenów może w jego opinii prowadzić do gwałtownej zapaści systemu odpornościowego człowieka, a tym samym przyczynia się do rozciągnięcia epidemii, a nie jej spłaszczenia.