Kościół Anglii w Tower of London ukrył swe skarby przed szabrownikami

To nie pierwszy raz, gdy w czasach kryzysu Pałac i Twierdza Jej Królewskiej Mości jest wykorzystywany jako skarbiec - podobnie było m.in. podczas obu wojen światowych. W uznawanej za jedno z najbezpieczniejszych miejsc w stolicy Wielkiej Brytanii Tower of London od 1661 r. przechowywane są także królewskie klejnoty koronne.

Jak podaje "The Telegraph", należące do Kościoła Anglii cenne zabytkowe przedmioty zostały w ostatnich tygodniach przewiezione do leżącej nad Tamizą Tower of London. Przetransportowano m.in. rzadkie srebra, obrazy i inne dzieła sztuki z ponad 400 londyńskich kościołów.

- Celem operacji było zachowanie i zabezpieczenie dziedzictwa - przekazał rzecznik londyńskiej diecezji. Jak podkreślił, w londyńskich świątyniach znajduje się wiele bezcennych pamiątek bogatej historii stolicy.

Wcześniej brytyjska policja ostrzegała, że przestępcy wykorzystują czas epidemii i fakt, że wiele miejsc i ulic jest pustych, do zwiększonej aktywności. Okradane są pozostawione bez opieki budynki, znikają zaparkowane samochody.



Należące do Kościoła Anglii zabytki będą w Tower of London prawdopodobnie do końca epidemii. Przed przetransportowaniem do twierdzy przedmioty zostały starannie zapakowane i opisane. Operacja została przeprowadzona przy współpracy z konserwatorami zabytków.