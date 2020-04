Prof. Simon: Polaków można było lepiej przygotować na epidemię koronawirusa

Prof. Krzysztof Simon: Państwo zaskoczył. Mnie nie. Już na wczesnym etapie ostrzegałem, widząc co się dzieje w Chinach, które początkowo ukrywały problem, i we Włoszech, odradzałem wyjazdów na narty. Można było się do epidemii przygotować wcześniej i lepiej, widząc co się dzieje w innych krajach.

Premier Mateusz Morawiecki w połowie marca mówił, że państwo od miesięcy przygotowywało się na epidemię?

Może pan premier był dezinformowany przez podległe mu służby, bo ja żadnego przygotowania państwa, na miesiące przed wybuchem epidemii w Polsce, nie widziałem. Pan premier Morawiecki jest znakomitym ekonomistą i na tym się świetnie zna, ale nie jest tak, jak powiedział, że państwo przygotowywało się od miesięcy na epidemię. Może podłożono mu złe dokumenty. W Polsce od kilku lat dominuje propaganda sukcesu, tym się karmi „suwerena”, a robimy masę błędów. Też uważam się za obywatela tego kraju, czuje się Polakiem i też suwerenem, ale jakoś mnie nie przekonuje taka prymitywna, małomiasteczkowa propaganda. Do ogłaszania sukcesów jest wielu, a do przyznania się do porażki nie ma nikogo.

30 stycznia Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas mówił: „W Polsce nie ma tego wirusa. Zagrożenie zarażenia koronawirusem jest bliskie zeru”. Michał Dworczyk szef kancelarii premiera RP mówił, że państwo przygotowało się na każdy rodzaj zagrożenia.

Różnych mamy polityków. Każdy ma w życiu słabsze momenty, czasem mówi różne głupstwa i tylko w takim kontekście mógłbym ocenić te wypowiedz. Polska mogła zostać lepiej przygotowana na epidemię koronawirusa. Wyjazdy zagraniczne powinny być ograniczone na wcześniejszym etapie, wszyscy wracający do Polski z rejonów zakażonych powinni byli być badani, na granicach powinna być robiona kwarantanna z rejonów gdzie szalała epidemia, zabrakło testów, zabrakło wyposażenia w szpitalach. Od stycznia już powinniśmy być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej. A tymczasem do dzisiaj jest problem z kupnem maseczek.

Cała rozmowa Jacka Nizinkiewicza z prof. Krzysztofem Simonem już jutro w „Rzeczpospolitej” i po 21 na rp.pl.