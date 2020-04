Opozycjoniści ostrzegają przed głodem i zamieszkami w Moskwie

Moskwa licząca 12,7 mln mieszkańców jest objęta kwarantanną od 30 marca. Od tego dnia do 1 maja w mieście zawieszone jest funkcjonowanie wszelkich przedsiębiorstw, których działanie nie ma kluczowego znaczenia.

W całym kraju miesiąc wolnego od pracy zarządzonego przez prezydenta Władimira Putina może doprowadzić - według szacunków władz - do wzrostu liczby bezrobotnych z 2,5 do 8 mln osób.

- Brak środków wsparcia w nadchodzących miesiącach może doprowadzić do masowego głodu - ostrzega Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, druga największa partia w moskiewskiej Dumie. List członków partii do mera Moskwy publikuje "Kommiersant".

"W przypadku spontanicznych protestów, w których weźmie udział kilka tysięcy mieszkańców, cała odpowiedzialność spoczywać będzie na władzach Moskwy" - ostrzega mera stolicy Rosji lider KPFR Nikołaj Zubrilin.

Opozycja domaga się wypłacenia każdemu mieszkańcowi Moskwy 20 tys. rubli (ok. 250 dolarów), opłacenia rachunków moskwian z budżetu miasta i zawieszenia spłaty pożyczek do 31 grudnia. Pieniądze na ten cel miałyby być pozyskane poprzez redukcję wydatków m.in. na rozbudowę metra i inne miejskie projekty.

Wcześniej skierowania 300 mld rubli (3,8 mld dolarów) z budżetu miasta przeznaczonego na rozwój infrastruktury i rozrywkę na pomoc dla przedsiębiorców domagało się liberalne Jabłoko.

Co trzecia rosyjska firma zmusiła swoich pracowników do wzięcia na czas kwarantanny bezpłatnego urlopu, mimo apeli prezydenta Putina, by w czasie kwarantanny płacić pracownikom.

Tymczasem Sobianin ostrzega, że miasto "nie jest jeszcze blisko" szczytu epidemii koronawirusa. W Moskwie wykryto jak dotąd większość - ponad 13 tysięcy - z ponad 21 tysięcy zakażeń koronawirusem wykrytych w Rosji.