Chiny wzywają USA do wypełniania zobowiązań wobec WHO AFP

Chiny wezwały USA do wypełnienia przez Waszyngton zobowiązań wobec Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), po tym jak prezydent Donald Trump ogłosił, że USA wstrzymają finansowanie WHO do czasu przeanalizowania reakcji organizacji na pandemię koronawirusa.