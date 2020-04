Szef WHO: Ubolewamy z powodu decyzji prezydenta USA

Amerykański prezydent ogłosił, że nakazał swej administracji "wstrzymanie finansowania Światowej Organizacji Zdrowia na czas przeprowadzenia oceny roli WHO w niewłaściwym zarządzaniu i ukrywaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa".

Donald Trump mówił, że USA jako główny sponsor WHO mają obowiązek nalegać na audyt działań organizacji. Prezydent zarzucił organizacji liczne błędy oraz poleganie na oficjalnych informacjach z Chin, co, jego zdaniem, mogło doprowadzić do dwudziestokrotnego wzrostu liczby przypadków koronawirusa na świecie.

Szef WHO na środowej konferencji prasowej powiedział, że Stany Zjednoczone były wieloletnim i szczodrym przyjacielem Światowej Organizacji Zdrowia. - Mamy nadzieję, że wciąż tak będzie - dodał Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Ubolewamy z powodu decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych dotyczącej wstrzymania finansowania WHO - oświadczył. Zaznaczył, że Światowa Organizacja Zdrowia "przy wsparciu narodu i władz USA" działa na rzecz poprawy stanu zdrowia wielu najuboższych i najbardziej narażonych osób.

- WHO walczy nie tylko z COVID-19. Zajmujemy się także polio, odrą, malarią, wirusem Ebola, HIV, gruźlicą, niedożywieniem, nowotworami, cukrzycą, zdrowiem psychicznym i wieloma innymi chorobami - podkreślił Tedros.