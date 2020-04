Wojewoda mazowiecki zmusił do pracy. Mandaty po odmowie

Jedną z osób wysłanych do pracy była pani Anna, która choruje na serce i samotnie wychowuje 13-letniego syna. Gdyby na miesiąc miała wyjechać do pracy, jej dziecko zostałoby same. Kobieta na co dzień pracuje jako opiekunka w Środowiskowym Domu Samopomocy we wsi Łychowska Wola położonej 60 km na południe od Warszawy.

Do pracy w Tomczycach skierowano również pozostałych pracowników placówki w Łychowskiej Woli. Przebywająca na urlopie macierzyńskim pani Monika poinformowała, że 12 kwietnia w jej domu pojawiła się policja. Funkcjonariusze próbowali wręczyć karę 5 tys. złotych. Podobną karę otrzymała pani Anna i kilku innych pracowników.

Do pracy w Tomczycach udał się jeden pracownik ŚDS w Łychowskiej Woli. Pozostali tłumaczą, że decyzja wojewody mazowieckiego jest nielegalna.

Więcej: Onet.pl