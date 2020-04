Australia: Rząd wzywa władze stanowe do otwarcia szkół

W Australii w związku z ogólnokrajową kwarantanną zamknięto restauracje, bary i sklepy uznane za "niekluczowe". Pod groźbą grzywny i więzienia zakazano gromadzenia się w miejscach publicznych w grupach liczących więcej niż dwie osoby.

Teraz jednak rząd chce ponownego otwarcia szkół powołując się na ekspertów ds. ochrony zdrowia, którzy twierdzą, że ryzyko przenoszenia koronawirusa przez dzieci jest niewielkie. Z podejściem tym nie zgadzają się jednak władze części z ośmiu stanów i terytoriów wchodzących w skład Australii, które administrują szkołami i od których zależy ponowne otwarcie tych placówek.

- Potrzebujemy systemu, w którym szkoły są otwarte, zapewniając edukację (dzieciom), ale jednocześnie zapewniając wsparcie w trybie online tym rodzicom, którzy zdecydują się zostać w domu - mówił minister skarbu Josh Frydenberg w rozmowie ze stacją telewizyjną Nine Entertainment.

- Nie chcemy, żeby dzieci straciły rok nauki. Pandemia może odbierać nam wiele rzeczy, ale nie chcemy, aby odbierała edukację naszym dzieciom - dodał.

W stanie Wiktoria, drugim pod względem liczby ludności stanie kraju, w którym władze zaapelowały do rodziców, by - w miarę możliwości - zatrzymali dzieci w domu, we wtorek, pierwszego dnia po przerwie wielkanocnej, do szkół poszło zaledwie 3 proc. dzieci. W pozostałych stanach i terytoriach Australii trwają jeszcze ferie.

Tymczasem minister zdrowia Greg Hunt oświadczył, że w czwartek rząd rozpocznie rozmowy na temat wycofywania się z niektórych ograniczeń w swobodzie przemieszczania się po kraju.