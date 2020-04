Stos ciał znaleziony w domu opieki w USA

Jak podaje "New York Times", funkcjonariusze z małej miejscowości Andover, około 80 kilometrów na zachód od Nowego Jorku, odkryli ciała po otrzymaniu anonimowego zgłoszenia.

Do odkrycia doszło w poniedziałek w Andover Subacute and Rehabilitation Unit - jednym z największych domów opieki w New Jersey, jednym z najbardziej dotkniętych przez epidemię stanów w USA.