Wzrost liczby ofiar wirusa na Wyspach o 27 proc. Minister zszokowany

Brytyjski rząd poinformował we wtorek, że z powodu koronawirusa na Wyspach zmarło jak dotąd 1789 osób, co oznacza wzrost o 27 proc. w stosunku do poprzednio podawanej liczby (liczba ofiar zwiększyła się o 381). To największy jak dotąd wzrost liczby ofiar wirusa w Wielkiej Brytanii.

