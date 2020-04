Burmistrz Nowego Jorku: To wojna. W niedzielę zabraknie respiratorów

- Spodziewamy się, że do poniedziałku lub wtorku na naszych oddziałach intensywnej terapii na których są respiratory 5 tysięcy osób z Covid-19 będzie walczyć o życie zaintubowanych. 5000. Potem ta liczba będzie rosła. Każdy z nich będzie potrzebował respiratora - mówił de Blasio w rozmowie z CNN.

Burmistrz Nowego Jorku mówił następnie, że tydzień temu prosił rząd federalny o więcej lekarzy i pracowników ochrony zdrowia, ale nie dostrzegł dotąd żadnej reakcji.

De Blasio wezwał armię do powołania lekarzy i pielęgniarek i wysłania ich do Nowego Jorku, aby zmniejszyć presję na personel medyczny w mieście.

- To co mówię każdemu z naszych przywódców to to, że musimy ruszyć na wojnę. Teraz całe państwo jest jeszcze w stanie pokoju. Ale my prowadzimy wojnę z niewidzialnym wrogiem, który odbiera coraz więcej żyć Amerykanów. To dopiero początek - podkreślił.

De Blasio wezwał też Nowojorczyków do zakrywania twarzy w miejscach publicznych.