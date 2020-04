81,4 proc. Polaków ocenia pozytywnie ograniczenia wprowadzone przez rząd

Od 12 marca szkoły w Polsce nie prowadzą działalności dydatktycznej, a od 16 marca są zamknięte. Zamknięte są także przedszkola, żłobki i uniwersytety.

Rząd poważnie ograniczył działalność galerii handlowych, w których działają tylko ściśle określone typy placówek (sklepy spożywcze, apteki, placówki pocztowe).

Nieczynne są kina, teatry, muzea. Restauracje i bary mogą serwować jedzenie jedynie na wynos.

31 marca rząd ograniczył swobodę przemieszczania się dopuszczając jedynie krótkie wyjścia na spacer z psem lub niedługie spacery dla zachowania zdrowia. W miejscach publicznych należy zachowywać dystans co najmniej 2 metrów od innych osób - dotyczy to także członków najbliższej rodziny. Rząd zamknął parki, skwery i bulwary, zakazany jest także wstęp do lasów.

Liczbę klientów w sklepach ograniczono do liczby stanowiącej trzykrotność kas, które znajdują się w sklepie. Klienci sklepów muszą korzystać z jednorazowych rękawiczek.

Ponadto w weekendy zamknięte zostały wszystkie sklepy budowlane.