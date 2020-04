Mateusz Morawiecki: Szczytu zachorowań spodziewamy się w maju i czerwcu

- Wiele działań musi dopasować się do epidemii. Musimy starać się budować nowy model życia gospodarczego, żeby gospodarka ucierpiała jak najmniej - powiedział premier.

- Nieuzasadniony optymizm, który niektórzy komentatorzy próbują już dzisiaj generować, nie jest właściwym podejściem I to zupełnie niezależnie od barw politycznych - powiedział premier.

- Spodziewamy się, że szczyt zachorowań jest przed nami - w maju, czerwcu. Chcemy do tego czasu ograniczyć liczbę zachorowań, a w szczególności wypłaszczać krzywą zachorowań - przedstawił premier.

Braki sprzętu

Premier mówił również o dostępności sprzętu ochronnego. Obecnie w kraju jest go "cały czas za mało". - Staramy się pozyskać go z wielu kierunków świata, ale również odtworzyć produkcję krajową - powiedział Morawiecki.

- Zakłady szwalnicze przekształciły swoje linie produkcyjne. Musimy trwale przebudować struktury produkcji w naszym kraju - dodał.

Szef rządu mówił także o liczbie przeprowadzanych testów. Obecnie jest ich wykonywanych ok. 6-7 tys. dziennie. W najbliższych dniach będzie to ok. 7-8. tys.

- Patrząc na liczbę wykrywanych przypadków i na liczbę zakontraktowanych testów, mamy zapas testów. Testujemy tam, gdzie epidemiolodzy, wirusolodzy i eksperci wskazują, że należy testowa - przekazał.

Premier mówił również o liczbie respiratorów. - Do Polski przyjechał już transport 165 nowych respiratorów z 1000 zamówionych - poinformował.