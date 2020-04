Koronawirus: We Włoszech zmarło 94 lekarzy

Jedną z grup najbardziej narażonych na zakażenie, jest walczący na pierwszej linii frontu personel medyczny. Jak informuje „Il Messsaggero”, we Włoszech liczba zmarłych lekarzy, którzy byli zarażeni koronawirusem wzrosła do do 94. Od początku pandemii zanotowano również 26 zgonów osób z personelu pielęgniarskiego. Według danych potwierdzono dotąd już ponad 6,5 tys. zakażeń wśród medyków. To o około tysiąc więcej niż w weekend.

Pielęgniarki i pielęgniarze są w służbie zdrowia grupą, w której występuje największy odsetek infekcji. Stanowią oni aż 52 proc. wszystkich pracowników placówek medycznych, u których potwierdzono obecność nowego koronawirusa.