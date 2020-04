Sondaż: Co trzeci Polak pozytywnie o pierwszej tarczy antykryzysowej

Specustawa to obszerna modyfikacja wielu przepisów prawa. Jej główny cel to ochrona pracodawców i pracowników, a tym samym koło ratunkowe dla polskiej gospodarki. Nad nowymi rozwiązaniami pracowały: Ministerstwo Rozwoju; Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwo Finansów; ZUS; KNF; PFR; Ministerstwo Sprawiedliwości; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod nadzorem KPRM i we współpracy z innymi ministerstwami oraz instytucjami publicznymi. O szczegółach tej regulacji można przeczytać tutaj.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy w ubiegłym tygodniu o pierwszą tarczę antykryzysową.

Bardzo dobrze oceniło ją 11,9 proc. respondentów.

Dobrze - 24,1 proc.

Dostatecznie oceniło ją 24,7 proc. ankietowanych.

Złą ocenę wystawiło tarczy 27,4 proc. ankietowanych.

Zdania w tej kwestii nie ma 11,9 proc. respondentów.

- Negatywny stosunek do przedstawionych rozwiązań ma co czwarta kobieta i 30% mężczyzn. Tarczę antykryzysową krytykuje co trzecia osoba po 50 roku życia i ponad 30% z wyższym wykształceniem. Ze względu na dochód najwięcej osób, które źle oceniają ustawy antykryzysowe znajduje się wśród respondentów zarabiających od 2001 do 3000 zł – częściej niż co trzecia osoba z tej grupy. Negatywną opinię o zaproponowanych ustawach wyraziło 31% osób z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.