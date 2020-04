Wracał do domu pieszo, żeby nikogo zarazić. Zajęło mu to trzy dni

Alixson Mangundok, 34-letni mieszkaniec stanu Sabah na wyspie Borneo, 25 marca wrócił z Japonii, gdzie udał się służbowo. Po wylądowaniu na międzynarodowym lotnisku w mieście Kota Kinabalu mężczyzna przeszedł szybki test na Covid-19. Jego wynik był negatywny. Poproszono go jednak, aby poddał się bardziej szczegółowym badaniom w szpitalu. Gdy 34-latek do niego dotarł, lekarze poinformowali go, że podczas oczekiwania na wyniki, kwarantannę może odbywać w swoim domu. Wówczas, aby nikogo nie zarazić, Mangundok zdecydował, że zrezygnuje z transportu publicznego i ruszył pieszo do odległego o 120 kilometrów rodzinnego miasta Kota Marudu.

Wędrówka do domu zajęła mężczyźnie trzy dni. Bliscy 34-latka odebrali wcześniej część jego bagażu, aby mógł mieć przy sobie jedynie plecak. W rozmowie z miejscowymi mediami powiedział, że podczas podróży odpoczywał na przystankach autobusowych, a w wodę zaopatrywał się w małych sklepach. Dodał także, że jest przyzwyczajony do marszów, gdyż w przeszłości dużo polował i pracował na farmach.