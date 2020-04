USA: Apteki mogą testować obecność koronawirusa

Sekretarz Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej (Health and Human Services) Alex Azar ogłosił, że wszystkie testy zatwierdzone przez organy regulacyjne mogą być przeprowadzane przez apteki. Stany Zjednoczone dążą do tego, by jak najszybciej zwiększyć liczbę przeprowadzanych testów.

- Administracja prezydenta Trumpa z zadowoleniem daje farmaceutom szansę odegrania większej roli w walce z COVID-19, obok wszystkich bohaterskich amerykańskich pracowników służby zdrowia - powiedział Azar.