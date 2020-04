Koronawirus: Rząd przedłuża obostrzenia do 19 kwietnia

O godzinie 11:30 rozpoczęło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

- Nie przywidujemy żadnych nowych, drastycznych obostrzeń. Te, które wprowadziliśmy pokazują, że redukcja nastąpiła bardzo istotna - dziś byśmy mieli 25 tys. przypadków, gdyby nie to, że obostrzenia zostały wprowadzone - mówił dziś rano minister zdrowia Łukasz Szumowski.

- Nasze dotychczasowe działania w obszarze pandemii sprawdzają się. Zdajemy sobie sprawę, że izolacja jest uciążliwa, ale gdyby nie te restrykcje, bylibyśmy w zupełnie innym miejscu - powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

- Gdybyśmy nie stosowali tych rygorów, chorych mogłoby być 40 tys. lub więcej - dodał szef rządu.

Do 19 kwietnia będzie obowiązywać ograniczenie w przemieszczaniu się. Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.

Do 26 kwietnia będą zamknięte wszystkie szkoły. Do tego dnia obostrzenia będą dotyczyć także wstrzymania ruchu międzynarodowego lotniczego i kolejowego i obowiązkowa kwarantanna. Polskie granice będą zamknięte do 3 maja. Obowiązujące zasady będą takie same jak dotychczas.

Do odwołania będą obowiązywały ograniczenia dotyczące organizacji imprez masowych.

Premier zapowiedział również przesunięcie daty egzaminów. Odbędą się one nie wcześniej niż połowie czerwca. Dokładna data ma być przedstawiona trzy tygodnie przed.

W związku z przedłużeniem zamknięcia szkół i przedszkoli, przedłużony będzie też zasiłek dla rodziców.

- Możliwe, że niektóre obostrzenia będą funkcjonowały jeszcze dłużej. Chcemy po świętach przedstawić bardzo dokładnie przemyślany plan powrotu do nowej rzeczywistości gospodarczej - zapowiedział Morawiecki.

- Jestem przekonany, że przedłużenie restrykcji oraz nowe reguły, które przedstawimy, pozwolą nam wracać do nowej rzeczywistości. Musimy jednak utrzymywać dyscyplinę - podkreślił premier.

Obowiązujące obostrzenia

• Matury i egzamin kończący podstawówkę zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu • Wszystkie szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia • 16 kwietnia 2020 roku będzie wprowadzony obowiązek zasłaniania ust i nosa

Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. obowiązują nadal:

• ograniczenia w przemieszczaniu się • zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego • ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w kościołach może przebywaćmaksymalnie 5 osób. Zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy! • ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych;

zasady w poruszaniu się przy pomocy komunikacji publicznej i samochodami większymi niż 9-osobowe • zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itd. • zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich

zamknięcie restauracji • ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach i na poczcie • ograniczenia w działalności instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.) Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal: • zamknięcie szkół i uczelni • przedszkoli i żłobków; • zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego • zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal:

• zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę - pełny wykaz wyłączeń znajduje się tutaj) • obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską Do odwołania obowiązują: • ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń