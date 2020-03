Bliski doradca Johnsona z objawami koronawirusa

Koronawirusa SARS-CoV-2 wykryto też m.in. u ministra zdrowia Matta Hanckocka i brytyjskiego następcy tronu, księcia Karola.

U Cummingsa objawy Covid-19, choroby wywoływanej koronawirusem, pojawiły się w weekend.

Symptomy koronawirusa pojawiły się też u głównego doradcy ds. ochrony zdrowia rządu, Chrisa Whitty'ego i sekretarza ds. Szkocji, Alistera Jacka. Oni również poddali się samoizolacji.

Wielka Brytania początkowo nie podejmowała kroków związanych z ograniczeniem kontaktów społecznych licząc na to, że pozwoli to zbudować tzw. odporność stadną (herd immunity) wobec wirusa. Jednak brytyjscy epidemiolodzy alarmowali, że w takim przypadku na Wyspach umrze ok. 250 tys. osób. Ostatecznie rząd Johnsona zaczął wprowadzać ograniczenia w kontaktach społecznych na wzór tych, które są przyjmowane przez inne państwa Europy.