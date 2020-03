Chiny: Od tygodnia bez nowych zakażeń w Wuhan AFP

W Chinach kontynentalnych w poniedziałek wykryto 48 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 - to wzrost o 17 nowych zakażeń w stosunku do poprzedniej doby. Wszystkie nowo wykryte zakażenia dotyczyły osób, które przybyły do Chin spoza ich granic.