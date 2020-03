Grodzki: Mamy przeprowadzić naród przez czas zarazy

Odnosząc się do przyjętej przez Senat z poprawkami w nocy z 30 na 31 marca tzw. tarczy antykryzysowej , marszałek Senatu zwrócił uwagę, ze "prawie 30 wprowadzonych poprawek było autorstwa minister (rozwoju Jadwigi) Emilewicz, która w tym prawie tworzonym na szybko dostrzegła kilka rzeczy do poprawienia".

- Jest tam kilka niezwykle ważnych poprawek, które pokażą czy zostaną one potraktowane poważnie przez Sejm. Wykonaliśmy bardzo solidną dobrą pracę - dodał prof. Grodzki.

Mówiąc o wykreślonych ze specustawy zmianach w Kodeksie wyborczym, które umożliwiały m.in. głosowanie korespondencyjne w wyborach osobom objętym kwarantanną, prof. Grodzki stwierdził, że "niezależnie od tego, co się wpisze do Kodeksu wyborczego, te wybory nie mogą się odbyć". - Zgadzam się z ministrem (zdrowia Łukaszem) Szumowskim - epidemia nie osiągnęła jeszcze szczytu - dodał.

- Wyrzuciliśmy wszystko z ustaw co nie dotyczy walki z koronawirusem. Najpierw zwyciężmy w tej walce potem będziemy myśleć dalej - dodał prof. Grodzki.

Mówiąc o rozwoju epidemii w Polsce prof. Grodzki stwierdził, że "ciągle jesteśmy na fali wznoszącej, mimo restrykcji już przekraczamy 200 zakażeń dzielnie". - Myślę, że minister Szumowski w końcu zdobędzie się na to i na Radzie Ministrów obwieści, że nie możemy tych wyborów zrobić 10 maja - ocenił.

Marszałek Senatu pytany o to, czy pójdzie do wyborów, jeśli odbędą się 10 maja, odparł, że "wybierze zdrowie, a nie wybory". Jak dodał jednak "nie będzie namawiał do bojkotu, bo to indywidualna decyzja każdego".

Do ministra Szumowskiego Grodzki "jako lekarz" zaapelował, aby minister "nie oglądał się na względy polityczne, ale kierował się tylko dobrem chorych". - Dobro chorego najwyższym prawem. Mamy ten naród przeprowadzić przez czas zarazy. Potem będziemy myśleć o całej reszcie - mówił Grodzki.