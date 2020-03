Wyszedł ze szpitala po piwo. Jest zakażony koronawirusem

Wczoraj mokotowska policja otrzymała informacje o oddaleniu się jednego z pacjentów. Choć znaleziono go na terenie szpitala, okazało się, że 61-latek udał się wcześniej do pobliskiego sklepu, aby kupić alkohol. Policja podkreśla, że zachowanie to było skrajnie nieodpowiedzialne, gdyż w przypadku mężczyzny wynik testu na koronawirusa był pozytywny. Pacjent miał wydostać się ze szpitala na wózku inwalidzkim. Nie wiadomo, dlaczego nikt go nie zatrzymał. W chwili odnalezienia go przez policjantów, miał przy sobie piwo.

