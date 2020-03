Sondaż: 28 proc. Polaków spodziewa się długiej kwarantanny

A co o długości obowiązywania ograniczeń w życiu społecznym w Polsce sądzą Polacy? Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy jak długo, ich zdaniem, potrwają ograniczenia wprowadzone przez rząd w związku z pandemią koronawirusa.

Na tak zadane pytanie tylko 2,7 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi, że potrwają one do 25 marca.

12,4 proc. ankietowanych spodziewa się ograniczeń do końca marca.

26,2 proc. uważa, że potrwają one do połowy kwietnia.

23,2 proc. ankietowanych wskazało odpowiedź "do końca kwietnia".

Najwięcej, bo 28 proc. badanych, spodziewa się ograniczeń obowiązujących dłużej niż do końca kwietnia.

7,6 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.



Infogram Koronawirus

- Jedna czwarta mężczyzn (26%) uważa, że ograniczenia wprowadzone przez rząd w związku z pandemią koronawirusa potrwają do końca kwietnia. Kobiety nie są tak optymistyczne i co trzecia z nich (31%) uważa, że potrwają dłużej. Młodzi do 34 lat oraz osoby z dochodem pomiędzy 2001 – 5000 PLN, mieszkający na wsi i w miastach do 20 tys. skłaniają się do terminu zakończenia ograniczeń do połowy kwietnia. Natomiast badani powyżej 35 roku życia, z dochodem do 2000 i powyżej 5000 PLN, mieszkający w mieście 20-99 tys. lub 200-499 tys. mieszkańców twierdzą, że sytuacja ta będzie trwała dłużej niż do końca kwietnia. Niezależnie od wykształcenia odpowiedzi ankietowanych rozkładają się mniej więcej tak samo pomiędzy połową kwietnia a dłużej niż do końca kwietnia – są to najczęściej wskazywane terminy - komentuje wyniki badania Przemysław Sokołowski, prezes Zarządu agencji badawczej SW Research