Bilans ofiar rośnie. Włochy wzywają wojsko

Najgorzej sytuacja przedstawia się w Lombardii, gdzie doszło do pierwszych zarażeń. W szpitalach lekarze walczą o zdrowie i życie tysięcy pacjentów.

Liczba ofiar koronawirusa we Włoszech wynosi już ponad 4 tys. - wynika z piątkowych danych. W kraju potwierdzono już ponad 47 tys. przypadków wirusa SARS-CoV-2.

Chińscy eksperci medyczni pomagający Włochom w walce z kryzysem stwierdzili, że ograniczenia nałożone w tym regionie "nie są wystarczająco rygorystyczne".



Prezydent regionu, Attilio Fontana, powiedział na konferencji prasowej w piątek, że wojsko może być wykorzystane do egzekwowania przez ludzi zamknięcia w domach.

W całej Lombardii znajdzie się 114 żołnierzy. - To wciąż małe, ale to pozytywne - powiedział Fontana. Do tej pory wojsko było rozmieszczone w regionie, aby zapewnić ogólne bezpieczeństwo na ulicach.