Korea Płd.: Około 100 nowych zachorowań codziennie od 2 tygodni AFP

Władze Korei Południowej apelują do mieszkańców, by ci pozostawali w domach i unikali dużych zgromadzeń. Liczba nowych przypadków zarażenia się koronawirusem ustabilizowała się w Korei na poziomie ok. 100 dziennie - tyle zarażeń wykrywa się w tym kraju od dwóch tygodni.