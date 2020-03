Makau najlepiej poradziło sobie z koronawirusem

Makau, mające w Chinach specjalny status, to miejsce wyjątkowe. Gdy w Europie koronawirus wydawał się odległą, chińską sprawą, tu pojawiło się dziesięć przypadków zakażenia. Dzięki rygorystycznym działaniom i dyscyplinie zostały zwalczone.

Makau było zielone przez 40 dni, co nikomu innemu się nie udało.

Już nie jest: w weekend do tej byłej portugalskiej kolonii wróciła rezydująca tu obywatelka Korei Południowej. Dotarła ze swoim narzeczonym Portugalczykiem z Europy samolotem do Hongkongu, z którym Makau łączy 55-kilometrowy most.