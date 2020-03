Piotr Gliński: Zamieniamy podawanie ręki na podawanie łokcia

Minister kultury i wicepremier Piotr Gliński, podczas konferencji prasowej zwrócił uwagę na to, że w obecnej sytuacji, Polacy nie powinni na powitanie podawać ręki. - Odwołując się do antropologii kulturowej przypominam: nasze zachowania codzienne muszą się zmienić. Zamieniamy podawanie ręki na podawanie łokcia - powiedział. Wraz z ministrem edukacji Dariuszem Piątkowskim zaprezentował także, jak powinno to wyglądać.

Gliński zaznaczył również, że od 12 marca wszystkie instytucje kultury, w tym między innymi muzea, teatry, filharmonie, kina, czy szkoły artystyczne, będą zamknięte. - Od jutra wszystkie te instytucje zaprzestaną działalności w obszarze, który zakłada gromadzenie się dużej liczby osób - poinformował.