Kwarantanna w sztuce. „Sytuacja porównywalna do tej po Smoleńsku”

– Do kin poszło blisko 600 tysięcy widzów, rok temu mogło to być nawet dwukrotnie więcej – mówi „Rzeczpospolitej” Agnieszka Odorowicz, pierwsza dyrektorka Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF).

Magda Sroka, również kierująca w przeszłości PISF-em, obecnie szefowa Alvernia Planet, powiedziała: – Najbardziej ucierpią filmy, które właśnie weszły na ekrany, bo ich popularność zostanie przerwana. Z kolei zamknięcie kin wywoła kolejkę nowych tytułów do premier po wygaśnięciu epidemii, proporcjonalną do długości przerwy. To duża przeszkoda dla „Hejtera” Jana Komasy, który po sukcesie „Bożego Ciała” i nominacji do Oscara miał w miniony weekend około 150 tysięcy widzów, a na resztę musi poczekać.

– Rytuałem naszych premier płytowych jest osobisty odbiór albumu z rąk artysty, a w piątek do naszej siedziby w dniu premiery płyty „Kundel” miało przyjść i spotkać się z Arturem Rojkiem kilkaset fanów. Niestety będziemy musieli wysłać płyty pocztą – powiedział „Rz” Tomasz Grewiński, szef Kayaxu. – Artyści czekali na wiosenne koncerty, bo to okazja do spotkania z najwierniejszymi fanami. Decyzję o odwołaniu imprez rozumieją, ale bardzo ją przeżywają. Mary z Polski była już w klubie, gdzie miała grać wieczorem, a musiała wrócić do domu. Odwołaliśmy lub przekładamy na inny termin wszystkie marcowe i kwietniowe koncerty. Są to imprezy biletowane, ale zdrowie artystów i fanów jest najważniejsze. W maju zaczynają się tradycyjnie imprezy plenerowe, niebiletowane. Trudno teraz coś powiedzieć konkretnego.