Władze Wenezueli rozszerzają kwarantannę na cały kraj

W poniedziałek kwarantannę w Wenezueli wprowadzono na terenie sześciu stanach, a także w stolicy kraju, Caracas. Mimo apelu władz o niewychodzenie mieszkańców tych regionów z domów wiele osób nie zastosowało się do tego twierdząc, że nie stać ich na pozostanie w domu i rezygnację z pracy - zauważa Reuters.

Wenezuela od lat boryka się ze skutkami kryzysu gospodarczego.

Prezydent Nicolas Maduro w poniedziałkowym orędziu telewizyjnym przekonywał jednak, że jak dotąd kwarantanna okazała się sukcesem, ale - jak dodał - niezbędne są bardziej drastyczne rozwiązania, by powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa.

- Prawdziwy kryzys... się właśnie zaczyna - powiedział Maduro dodając, że ogólnokrajowa kwarantanna jest "niezbędna".

Władze Wenezueli zalecają też wszystkim mieszkańcom noszenie masek.

Maduro przekonuje, że wszystkie przypadki koronawirusa wykryta w Wenezueli dotyczą osób, które przyjechały do kraju spoza jego granic.

Obawę budzi jednak stan wenezuelskiej służby zdrowia - w związku z kryzysem w kraju brakuje lekarzy, a w wielu szpitalach nie ma nawet podstawowych lekarstw.

Lider opozycji Juan Guaido, który w styczniu 2019 ogłosił się tymczasowym prezydentem kraju (w tej roli uznało go ok. 50 państw świata) oświadczył, że "prawda jest taka, iż wenezuelskie państwo nie ma środków, by odpowiedzieć na tę pandemię".

Maduro zapewnia jednak, że Wenezuela otrzyma lekarstwa z Kuby, a także odzież ochronną i zestawy testowe do wykrywania koronawirusa z Chin - dwóch sojuszników Caracas.

W poniedziałek na drogach dojazdowych do stolicy Wenezueli pojawiły się posterunki wojskowe, którzy zawracali niektóre pojazdy - relacjonuje Reuters powołując się na relacje świadków. Funkcjonariusze wywiadu Wenezueli mają też pilnować przed wejściami do supermarketów, by wszyscy ich klienci nosili maski.

Wenezueli zagraża też spadek cen ropy na światowych rynkach. Maduro przyznał, że przy obecnej cenie ropy Wenezuela musi sprzedawać ją poniżej kosztów wydobycia.