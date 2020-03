Europoseł PiS: Parafie żyją dzięki nam. Wspierajmy Kościół przez internet

W związku z sytuacją europoseł PiS Kosma Złotowski wezwał do wsparcia swoich parafii przez internet. „Mamy dyspensę od osobistego uczestnictwa we mszy św. W telewizji mamy możliwość uczestniczenia we mszy, możemy także uczestniczyć w mszach on line” - czytamy na Facebooku polityka. „Zdalna msza pozbawia nas jednak dwóch rzeczy: uczestnictwa w komunii świętej oraz wsparcia naszej wspólnoty parafialnej. A nasze parafie żyją materialnie dzięki nam. Nie zapominajmy o tym!” - dodał. „Każda parafia ma swoje konto bankowe, więc apeluję: jeśli byliśmy dziś na mszy tylko wirtualnie - tak jak ja - prześlijmy swojej parafii, lub tej, w której byliśmy tylko wirtualnie naszą dzisiejszą składkę. Bóg zapłać!” - podkreślił Złotowski.