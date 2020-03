Iran: Piątkowe modły odwołane w całym kraju

Podczas dzisiejszego posiedzenia rządu prezydent Iranu Hassan Rouhani przyznał, że zakażenia koronawirusem stwierdzono już we wszystkich 31 prowincjach kraju.

Liczba zakażonych w Iranie wynosi obecnie ponad 2,9 tys., zmarły 92 osoby - i jest to największa liczba zgonów w kraju innym niż Chiny.

Liczby te podał na konferencji prasowej rzecznik irańskiego ministerstwa zdrowia, a oznaczają one, że i liczba zakażeń, i liczba zgonów są większe niż we Włoszech, który to kraj był po Chinach dotknięty największą śmiertelnością z powodu COVID-19.

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa na terytorium całego kraju odwołano piątkowe modlitwy, co świadczy o powadze sytuacji, gdyż piątek jest głównym dniem modlitewnym w islamie i tradycyjnie ważnym dniem dla irańskich przywódców duchowych.