Chiny: "Wyleczony" z wirusa zmarł na Covid-19

Li Liang miał zostać przyjęty do szpitala 12 lutego - twierdzi jego żona. Wypisano go dwa tygodnie później i polecono mu poddanie się kwarantannie przez 14 dni.

Mei, żona mężczyzny mówi, że Li Liang nie czuł się dobrze już dwa dni po opuszczeniu szpitala - miał suchość w ustach i problemy z żołądkiem.

2 marca Li zachorował i został wysłany do szpitala. Tego samego dnia zmarł.

Z aktu zgonu wynika, że bezpośrednią przyczyną zgonu był Covid-19, choroba wywoływana przez koronawirusa SARS-CoV-2.

"The Paper" pisze też, że szpital Fangcang, gdzie leczony był Li, w środę alarmował, że coraz więcej wypisanych z niego pacjentów jest przyjmowanych ponownie z objawami choroby. Szpital rozpoczyna badania na obecność przeciwciał zwalczających wirusa u wszystkich pacjentów przed wypisaniem ich do domu, aby mieć pewność, że w pełni wrócili do zdrowia.

W wyniku zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 na całym świecie zmarły 3283 osoby, zaraziło się nim 95036 osób.