Potwierdzono cztery nowe przypadki koronawirusa w Polsce

Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że wszyscy pacjenci zostali objęci opieką medyczną. Dwójka pacjentów wróciła do kraju z Włoch.

Żaden z pięciu pacjentów nie jest w stanie zagrożenia życia. Ich stan jest stabilny. Jeden z pacjentów to pasażer, który podróżował autokarem z Niemiec. Tym samym pojazdem wracał do Polski mężczyzna, u którego w środę stwierdzono zakażenie.

Dwoje pacjentów jest w Szczecinie. Jedna osoba przebywa w szpitalu we Wrocławiu, a inna w Ostródzie.

- Dwójka pacjentów działała zgodne z instrukcjami. Zgłosili się, poinformowali odpowiednie służby sanitarne, że są z rejonu wysokiego ryzyka - przekazał minister.

- Będą nowe przypadki. Jak widać, są one szybko i sprawnie wyłapywane - dodał.

W środę podczas konferencji prasowej Szumowski poinformował o pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce.

Pacjent, który wrócił z zagranicy poczuł się źle i zgłosił się telefonicznie do lekarza pierwszego kontaktu. Ten, oceniając ryzyko zakażenia, polecił mu skontaktować się ze służbami sanitarnymi. Mężczyzna został przewieziony do do szpitala uniwersyteckiego w Zielonej Górze specjalną karetką.