Iran: 50 ofiar koronawirusa w jednym mieście?

Jednak przedstawiciel władz Kom, Ahmad Amiriabadi Farahani, cytowany przez agencję ILNA twierdzi, że kwarantanną objęto w mieście 250 osób, a 50 zmarło w wyniku zarażenia się wirusem 2019-nCoV od 13 lutego. AP przypomina jednak, że Iran o pierwszej osobie u której wykryto koronawirusa informował dopiero 19 lutego.

W związku z pojawieniem się koronawirusa w Iranie zamknięto szkoły w większości miast kraju. Wiele państw graniczących z Iranem zamknęło granice z tym krajem.

Iran nie poinformował oficjalnie o tym ile osób w tym kraju objęto kwarantanną w związku z możliwym kontaktem z osobami u których stwierdzono obecność wirusa w organizmie.

W poniedziałek poinformowano o pierwszych przypadkach koronawirusa w Kuwejcie (trzy osoby) i w Bahrajnie (jedna osoba). Wszystkie te osoby wróciły z Iranu.

Chorzy, którzy wrócili do Kuwejtu z Iranu, przebywali w Iranie w mieście Meszhed, w którym dotychczas nie stwierdzono zachorowań wywołanych koronawirusem. To budzi pytania o to, czy władze Iranu nie ukrywają skali epidemii wirusa w tym kraju.

Oficjalnie Iran potwierdził obecność wirusa w pięciu miastach, w tym w Teheranie. Wśród chorych ma być burmistrz Teheranu, którego objęto kwarantanną.