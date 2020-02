Uczniowie ze szkoły księcia George'a objęci kwarantanną

W Wielkiej Brytanii co najmniej osiem szkół zostało zamkniętych, a inne odsyłają do domu dzieci, które mogły być wystawione na działanie koronawirusa w czasie ferii we Włoszech.

Rzecznik szkoły Thomas's Battersea podkreślił, że szkoła "dokonuje szacunku ryzyka w związku z rozszerzaniem się epidemii COVID-19".

Rzecznik dodał, że obecnie niewielka liczba uczniów została przebadanych i pozostaje w domach czekając na wyniki badań.

Jak dotąd w Wielkiej Brytanii stwierdzono 13 przypadków koronawirusa. Nie zanotowano żadnego przypadku śmiertelnego.

Na całym świecie z powodu koronawirusa zmarło 2801 osób, zaraziło się nim 82027 osób.