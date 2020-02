Czy nowy koronawirus może mutować?

Dzieje się tak nie po raz pierwszy. Mężczyźni byli również znacznie bardziej narażeni na śmierć podczas epidemii SARS i MERS – chorób układu oddechowego spowodowanych przez inne rodzaje koronawirusów. Badania opublikowane w „Annals of Internal Medicine” wskazują, że w 2003 r. w Hongkongu więcej kobiet było zainfekowanych wirusem SARS, a mimo to śmiertelność mężczyzn była o 50 proc. wyższa.

Podobne zjawisko zaobserwowano podczas największej pandemii grypy, która przetoczyła się przez cztery kontynenty w latach 1918–1919. Pacjentem zero grypy typu H1N1 nazwanej hiszpanką był szeregowy Albert Gitchell, który na co dzień pracował jako kucharz w kantynie. Miał dreszcze, bóle i gorączkę sięgającą 39,5°C. 11 marca 1918 r. zgłosił się do lekarza wojskowego w Forcie Riley w stanie Kansas z objawami przypominającymi przeziębienie. Kilka godzin później było już 107 chorych. Wkrótce Fort Riley zamienił się w prawdziwy lazaret. Na przełomie marca i kwietnia zanotowano 1127 przypadków grypy i stwierdzono 46 zgonów.