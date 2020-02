Kwarantanna na wycieczkowcu. Naukowcy: To był inkubator

Do tej pory odnotowano 542 przypadki zachorowań wśród 3711 osób znajdujących się na pokładzie. Oznacza to, że wycieczkowiec jest miejsce największej liczby zarażonych poza granicami Chin.

Rząd Japonii wielokrotnie broni decyzji o wprowadzeniu kwarantanny, jednak zdaniem niektórych naukowców mogła być ona mniej rygorystyczna.

Z powodu braku zachowania ostrożności, trzech przedstawicieli japońskiej służby zdrowia, którzy pomagali na statku, również zostało zarażonych.

- Podejrzewam, że ludzie nie byli odizolowani tak, jak byśmy myśleli - ocenił dr Paul Hunter, profesor medycyny na Uniwersytecie Wschodniej Anglii.

Japoński minister zdrowia, Katsunobu Kato, powiedział dziś dziennikarzom, że wszyscy pasażerowie, którzy pozostali na statku, zostali poproszeni o pobranie próbek, a osoby, które miały wynik negatywny, zaczną opuszczać pokład w środę, kiedy ich wymagana 14-dniowa kwarantanna się zakończy.

- Wszyscy chcą wrócić do domu tak wcześnie jak to możliwe i mamy nadzieję, że pomożemy im w bezproblemowym powrocie do domu - powiedział Kato.

Proces potrwa do piątku z powodu dużej liczby pasażerów.